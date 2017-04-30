تقديم مباراة الاتفاق والشباب يوم واحد

الرياض - الرياضية | Sunday, 30 April 2017 - 17:38 pm

قررت لجنة المسابقات باتحاد القدم السعودي اليوم الأحد تقديم موعد لقاء الاتفاق والشباب من الجولة 26 دوري السعودي للمحترفين إلى يوم 3 مايو الأربعاء المقبل بديلاً عن موعدها السابق المقرر له يوم الخميس.





وكتب نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي بتويتر تغريدة ذكره فيها :"تقرر رسمياً إقامة مباراة الاتفاق والشباب من الجولة الـ26 لدوري جميل للمحترفين يوم الأربعاء القادم 3-5-2017 الساعة 6:55 م في الدمام"



يشار بأن الاتفاق يحتل المركز الثامن في رصيد 27 نقطة فيما يحتل الشباب المركز السابع بـ 30 على سلم ترتيب دوري السعودي للمحترفين.