تشيلسي يكتسح إيفرتون بثلاثية ويقترب من حسم الدوري

الألمانية - الرياضية | Sunday, 30 April 2017 - 18:08 pm

اجتاز تشيلسي إحدى العقبات الهامة في حملته نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / صفر على مضيفه إيفرتون اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين للمسابقة.



وارتفع رصيد تشيلسي، الساعي للحصول على لقبه السادس في المسابقة، إلى 81 نقطة في الصدارة، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام هوتسبير، الذي مازال لديه مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد إيفرتون، الذي عجز عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، عند 58 نقطة في المركز السابع.



وأخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، بعدما تبارى لاعبو الفريقين في إهدار الفرص التي أتيحت لهم، وفي الشوط الثاني، ترجم تشيلسي سيطرته الميدانية على مجريات اللقاء، بعدما افتتح نجمه الأسباني بيدرو رودريجيز التسجيل للفريق اللندني عند الدقيقة 66، قبل أن يضيف زميلاه جاري كاهيل، وويليان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 79 و 87.