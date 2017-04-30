النويصر يطالب عيد بالترشح لمجلس "فيفا"

| Sunday, 30 April 2017 - 18:42 pm

طالب محمد النويصر نائب رئيس اتحاد كرة القدم السعودي السابق، أحمد عيد بالترشح بدلاً من الشيخ أحمد الفهد لعضوية مجلس الفيفا، مؤكداً أن الرئيس السابق لاتحاد الكرة السعودي هو الوحيد الذي تنطبق عليه الشروط المطلوبة لعضوية مجلس الفيفا.



وكتب محمد النويصر اليوم الأحد على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الفرصة مناسبة لأحمد عيد لترشح بدلا من الشيخ أحمد الفهد لعضوية مجلس الفيفا فهو السعودي الوحيد الذي تنطبق علية الشروط وهو قادر، إذ وجد الدعم".



وكان الشيخ أحمد الفهد قد أعلن اليوم الأحد سحب ترشحه لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاستقالة من مهامه الحالية.



ونفى أحمد الفهد التورط في فضيحة الرشوة التي أدين بها مسؤول في الفيفا.