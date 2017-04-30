خربين وسالم يدعمان الهلال أمام النصر

الرياض - الرياضية | Sunday, 30 April 2017 - 19:22 pm

شارك ثنائي فريق الهلال عمر خريبن، وسالم الدوسري مساء اليوم الأحد في التدريبات الجماعية بعد شفائهما من الإصابة، حيث سيكون الثنائي الهلالي من أهم عناصر المدرب الأرجنتيني رامون دياز في مواجهة النصر يوم الخميس المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، والتي تشهد تتويج الفريق الأزرق ببطولة الدوري السعودي.



من جانب آخر، لم يشارك حارس الهلال الأول عبدالله المعيوف في التدريبات الزرقاء مساء اليوم الأحد، بعد أن منحه المدرب دياز راحة عن التدريبات.