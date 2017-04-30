مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام ميدلسبره

رويترز - الرياضية | Sunday, 30 April 2017 - 19:23 pm

تقمص جابرييل جيسوس دور المنقذ لفريقه مانشستر سيتي الذي عوض تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع ميدلسبره الذي يكافح للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.



ووضع ألفارو نيجريدو مهاجم سيتي السابق ميدلسبره في المقدمة قبل سبع دقائق على نهاية الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لتدخل المرمى بعدما اصطدمت بالقائم من الداخل.



وأدرك سيرجيو أجويرو التعادل لسيتي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء أثارت احتجاجات لاعبي ميدلسبره بعدما التحم مارتن دي رون مع البديل ليروي ساني.



وبعدها بثماني دقائق تقدم ميدلسبره مجدداً من تسديدة كالوم تشامبرز في الشباك بعد حالة من الفوضى شهدتها منطقة الجزاء عقب إهدار ستيوارت داونينج ونيجريدو فرصاً للتسجيل.



ولكن البرازيلي الشاب جابرييل جيسوس، في مشاركته الأولى أساسياً منذ تعافيه من الاصابة، كانت له الكلمة الفصل عندما سجل هدفاً من ضربة رأس مستغلاً تمريرة عرضية أجويرو قبل خمس دقائق على نهاية المباراة ليبقي سيتي ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.