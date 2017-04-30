الأهلي يزاحم النصر على المركز الثاني

بريدة - الرياضية | Sunday, 30 April 2017 - 22:29 pm

كسب الأهلي مضيفه الرائد 3/1 في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد، في ختام مباريات الجولة الـ 25 من دوري المحرتفين السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.



وتقدم الأهلي أولاً عن طريق المهاجم السوري عمر السومة عند الدقيقة 20، ثم تعادل الرائد بعدها بدقيقتين بهدف سجله اسماعيل بانجورا من ركلة جزاء عند الدقيقة 22، وفي الشوط الثاني، سجل الأهلي هدفين متتاليين عن طريق سعد عبد الأمير عند الدقيقة 57، وعمر السومة عند الدقيقة 66.





وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 52 في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف النصر، صاحب المركز الثاني، وأمام الاتحاد جدة صاحب المركز الرابع، فيما توقف رصيد الرائد عند النقطة 32 في المركز الخامس.