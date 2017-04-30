أولمبي الهلال يحقق لقب كأس فيصل للمرة العاشرة في تاريخه

الرياض - الرياضية | Sunday, 30 April 2017 - 22:42 pm

حافظ أولمبي الهلال على بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد تغلبه على ضيفه الشباب بثلاثية نظيفة، في لقاء أقيم مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من البطولة، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير سلمان بن عبدالعزيز بنادي الهلال، حيث ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 56 في المركز الأول، وبفارق نقطتين نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني في البطولة، تناوب على تسجيل أهداف الهلال عبد الرحمن اليامي "هدفين"، ومهند فلاتة "هدف"، ليحقق بذلك اللقب للمرة العاشرة في تاريخه، بمختلف مسميات المسابقة "كأس الاتحاد، وكأس الأمير فيصل بن فهد"، وبمختلف أنظمتها على صعيد الفريق الأول قبل أن تتحول للفريق الأولمبي.