الأهرامات تحتضن قرعة بطولة العرب

القاهرة ـ السيد خطاب | Monday, 01 May 2017 - 00:00 am

بدأت الاستعدادات على قدم وساق بمنطقة الأهرامات الأثرية بمصر، لاستضافة حفل قرعة بطولة الأندية العربية للرجال لكرة القدم، التي ستقام في مدينتي القاهرة والإسكندرية، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 5 أغسطس المقبلين بمشاركة 12 نادياً عربياً سيتم تقسيمها على 3 مجموعات، على أن يتأهل أول كل مجموعة إلى نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

وقال الدكتور علاء عبد العزيز، المنسق العام للبطولة "إنه سيتم تخصيص مخيم بمنطقة الأهرامات لاستيعاب ما يقرب من 250 شخصية سيتم توجيه الدعوة لهم لحضور مراســـم القرعة، من بينهم المهندس خالد عبـد العزيز وزير الشـباب والرياضة المصري، والأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وأعضاء الاتحاد العربي لكرة القدم، واللجنة المنظمة للبطولة، والمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورؤساء الأندية المشاركة في البطولة".

وأضاف أن القرعة ستبث على الهواء مباشرة عبر قناتي أبوظبي الرياضية، وon سبورت، التي حصلت على حقوق البث بالاتفاق مع شركة صلة السعودية الراعية للبطولة.

وأكد عبد العزيز على مشاركة الأهلي في القرعة، وأن ما يتردد حول اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة غير صحيح، حيث وافق رسمياً ووقع على المشاركة.



أمر رائع

ومن جانبه، قال اللواء شيرين شمس المدير، التنفيذي للنادي الأهلي المصري أمس الأحد: "إن تنظيم البطولة العربية في مصر أمر أكثر من رائع بالنسبة للمصريين، وأيضا يزيد من اهتمام الجماهير بالبطولة". وأضاف أن توقيت إقامة البطولة العامل الفاصل في نجاحها حيث لا بد أن تكون كل الظروف مهيأة لإنجاحها.



العربية والأفريقية

وفي الوقت نفسه نفى خالد جلال، مدير الكرة بنادي الزمالك المصري، ما تردد في الآونة الأخيرة حول طلب البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق عدم المشاركة في البطولة العربية، مشدداً على أن إيناسيو لم يطلب عدم المشاركة في البطولة العربية بسبب مشاركة الفريق في دوري أبطال إفريقيا وضغط المباريات المحلية.

يذكر أن البطولة سيشارك فيها 12 نادياً عربياً هي: الهلال والنصر "السعودية"، والأهلي والزمـــالك "مصـر"، ونصر حسين داي "الجزائر"، والوحدة " الإمارات"، والنفط " العراق"، والمريخ "الســودان"، والترجي "تونس"، والعهد "لبنان"، والفيصلي "الأردن"، والفتـــح الرباطي"المغرب".