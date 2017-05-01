القروني: لا أجبر الإعلاميين على الحضور

جدة ـ ماجد هود | Monday, 01 May 2017 - 00:00 am

لم يخف خالد القروني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، انزعاجه الشديد من كل ما حدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد مباراة فريقه أمام التعاون أمس الأول في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال في حديث لـ"الرياضية": "أطالب المسؤولين عن هذه المؤتمرات بإلغائها في حال عدم حضور الصحفيين لأنهم كما يلزموننا نحن كمدربين على الحضور ونواجه عقوبات عند عدم الحضور يجب عليهم إيجاد حلول أو أن يتم إلغاؤها، خاصة أن هذه الحالة تكررت أكثر من مرة، حيث يأتي في بعض الأحيان صحفي واحد فقط أو اثنان، وفي الأخرى لا يحضر أحد، وبالتالي هذه تحز في نفسي وأنا هنا لست مخولاً بإجبارهم على الحضور والوجود في المؤتمرات الصحفية".

وشدد القروني على أهمية مباراتهم المقبلة أمام الفيصلي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، وقال: "تعتبر مباراة مصيرية وصعبة في نفس الوقت.