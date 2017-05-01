حارس العدالة يتهم الشعلة والنجوم بالتلاعب

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Monday, 01 May 2017 - 00:00 am

أشعل نادي النجوم ببلدة الشقيق بالأحساء أجواء دوري الدرجة الأولى بعد أن رفعت إدارته أمس شكوى رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم ضد هاني العويض حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، على خلفية اتهاماته للاعبي الشعلة والنجوم بالتلاعب في نتيجة مباراتهما والتي انتهت بهدفين دون رد للنجوم، وبشكل مكشوف ـ حسب تصريحاته الإعلامية.

من جهته، أكد عبد الرحمن الكليب، رئيس نادي النجوم رفضه للاتهامات التي أطلقها هاني العويض، وقال: "نطالب جهة الاختصاص في الاتحاد السعودي بالتحقيق مع العويض الذي أراد تشويه سمعة النادي بادعاءاته الباطلة وغير المنطقية، والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يتم التلاعب والشعلة يبحث عن حصد النقاط الثلاث للحصول على المركز الثالث المؤهل إلى ملحق الصعود لدوري المحترفين؟".

وأضاف: "نرفض المساس بسمعة النادي والأساليب الرخيصة التي حاول العويض تمريرها للإعلام، فرجال النجوم معروفون بالنزاهة وهم أرفع شأناً من هذه الأمور التي قالها ولا تمت للحقيقة بصلة، سنتمسك بحقوقنا وندافع عنها ولن نتنازل عن القضية مهما كلف الأمر".

واختتم حديثه قائلاً: "نحترم العدالة وجماهيره، وتربطنا علاقة متينة وراقية، لكننا نرفض في الوقت نفسه الإساءة التي تعرضنا لها ونطالب بالعقوبة القاسية للحارس في حال إثبات ما قاله، ونحن متأكدون أنه لا يملك أي أدلة لضعف موقفه، وأنه أراد اختلاق الإثارة فقط".