8 دورات إعلامية متخصصة في مايو

الرياض ـ الرياضية | Monday, 01 May 2017 - 00:00 am

تنظم أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، خلال شهر مايو الجاري، مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة للرجال والنساء، تغطي مجالات مختلفة في حقل العمل الإعلامي، وتم تصميمها لتلبية احتياجات المتدربين وسوق العمل.

وتتضمن برامج الأكاديمية لشهر مايو 8 دورات، تشمل مهارات المتحدث الإعلامي في التعرف على أساليب التضليل الإعلامي، وصناعة الأفلام الدعائية والتصوير التلفزيوني، وتصميم الهوية، والمهارات الأساسية للتصوير الفوتوغرافي، وتقديم البرامج الإذاعية، وتخطيط وإدارة حملات العلاقات العامة، ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام.

ويقوم بالتدريب في هذه الدورات نخبة من المدربين المتخصصين في مجال العمل الإعلامي، من فريق الأكاديمية المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويحرص مدربو الأكاديمية على تزويد المتدربين بالمهارات الإعلامية الأساسية التي يحتاج إليها كل من يعمل في حقل الإعلام والاتصال، وفق المعايير الدولية، وتأهيلهم لسوق العمل بمهنية واحترافية، كما أطلقت الأكاديمية الدليل التدريبي لعام 2017.