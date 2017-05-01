ورشة عمل لتأسيس مؤشرات وقياس التعصب الرياضي

الرياض ـ الرياضية | Monday, 01 May 2017 - 00:00 am

يحتضن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني مساء اليوم الاثنين، ورشة عمل تحت عنـــوان "مؤشــرات التعصـب الرياضي"، وذلك في مقـر المركز بالرياض.

ويشارك في ورشة العمل عدد من المعنيين بالشأن الرياضي وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة ورابطة دوري المحترفين، وإعلاميين رياضيين، ومجموعة من إداريي الأندية، ولاعبين سابقين، ومختصين وخبراء في المجال الرياضي. ويشارك في الدورة ياسر المسحل نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويوسف خميس وحسين الصادق وفؤاد أنور، ومنيف الحربي المتحدث الرسمي للجنة الأولمبـيـة السـعودية، والدكتور صلاح السقا. وأوضح الدكتور فهد بن سلطان السلطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن الورشة تتضمن محورين رئيسين هما: رصد وقياس ظاهرة التعصب الرياضي، ومقترحات لبناء مؤشر التعصب الرياضي.