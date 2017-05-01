تشكيل منتخب لبطولة العالم في عشق أباد

الرياض ـ الرياضية | Monday, 01 May 2017 - 00:00 am

توجت اللجنة السعودية للرياضات الذهنية عبد الرحمن مسرحي بطلاً للسعودية في رياضة الشطرنج للعام 2017، وتم الإعلان عن المنتخب السعودي الذي سيشارك في بطولة العالم التي ستقام في عشق أباد في تركمنستان.

ويضم المنتخب السعودي اللاعبين عبد الرحمن مسرحي وأحمد الغامدي وأحمد العمري ومحمد العنزي وزياد العبدلي.

وكانت بطولة السعودية قد أقيمت في العاصمة الرياض لمدة 4 أيام في فندق ميرا، بمشاركة 55 لاعبًا، تمت تصفيتهم من 100 لاعب من 6 مناطق.

وأوضح عثمان القصبي رئيس اللجنة السعودية للرياضات الذهنية، أن اللاعبين المشاركين مثلوا مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير والشرقية بواقع 10 لاعبين من كل منطقة، و5 لاعبين من جازان، و5 من الأحساء، إضافة إلى الخمسة الأوائل في بطولة العام الماضي 2016 المتأهلين للنهائيات.

من جانبه، كشف تركي الفوزان المدير التنفيذي للجنة السعودية للرياضات الذهنية، أن الشطرنج تلعب بطريقتين: فردي وفرق "جماعي"، ويتكون كل فريق من ٤ لاعبين، بالإضافة إلى لاعب احتياط.