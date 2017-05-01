العتيبي.. العربي الوحيد في مسابقة ناسا

الرياض ـ الرياضية | Monday, 01 May 2017 - 00:00 am

شارك المبتعث محمد العتيبي في مسابقة ناسا "تحدي روفر للاستكشافات البشرية"، ويعد عضوًا في فريق من جامعة بوردو نو، والفريق تحت إشراف البروفيسور دونالد جراي والبروفيسور هارفي إبرامويتز.

ويعد العتيبي وهو العربي الوحيد في فريق جامعة بوردو نو هذا العام، أحد طلاب برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وابتعث لدراسة الهندسة الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقدم العتيبي شكره للملحقية الثقافية في أمريكا على دعمها المتواصل للمبتعثين، وتذليل الصعاب للطلاب والطالبات.