الهدى ومدارس الرياض والوطني أبطال المبارزة

الرياض ـ الرياضية | Monday, 01 May 2017 - 00:00 am

توج عامر المبيض عضو الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين في بطولة السعودية للمبارزة تحت 17 سنة، والتي أقيمت منافساتها في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام، حيث حقق الهدى المركز الأول في سلاح السيف، وحل الوطني ثانيًا وعكاظ ثالثًا.

وفي منافسات سلاح الشيش، حصل فريق مدارس الرياض على المركز الأول، وحقق عبد الملك الأومير "مدارس الرياض" المركز الأول في سلاح الشيش، في حين حصل سعد البقمي "الوطني" على المركز الأول في منافسات سلاح السيف،