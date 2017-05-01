اختتام “عز وهيبة” للفروسية في “الشرقية”

الدمام ـ الرياضية | Monday, 01 May 2017 - 00:00 am

اختتمت مساء أمس بطولة الشرقية للفروسية، التي نظمتها أمانة الشرقية تحت شعار "عز وهيبة"، في شاطئ العزيزية بمحافظة الخبر.

وأكد محمد بن عبد العزيز الصفيان رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة، أن البطولة شهدت إقبالا لافتاً من قبل الشباب، وأن الفعاليات المصاحبة للبطولة أسهمت بشكل كبير في جذب عدد من العائلات.

وأشار إلى أن البطولة شارك فيها 150 فارسًا ومالكًا للخَيل، إضافة إلى 20 فارسًا من فئة الأشبال من سن دون العاشرة، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها في بطولات الفروسية. كما شارك 35 تشكيليًّا في البطولة لعرض 30 لوحة من أعمالهم، إضافة إلى إقامة مسابقة أفضل رسمة.