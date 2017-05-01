زيدان "يغار" من أهداف رونالدو

الفرنسية - الرياضية | Monday, 01 May 2017 - 19:30 pm

كشف المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان إنه "يغار" بعض الشيء من أهداف نجم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أبرز هدافي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عشية ذهاب الدور نصف النهائي في مواجهة أتلتيكو مدريد.



وقال زيدان اليوم الإثنين "لم أحظ بفرصة اللعب معه، لكنني لعبت ضده، احصاءاته مثيرة للاعجاب"، وذلك في إشارة إلى تخطي رونالدو عتبة المئة هدف في المسابقة الأوروبية الأبرز، خلال إياب الدور ربع النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني في أبريل.



أضاف الدولي السابق الذي دافع عن ألوان النادي الملكي الإسباني بين العامين 2001 و2006، "أتيحت لي فرصة اللعب مع رونالدو البرازيلي الذي كان أيضاً لاعباً استثنائياً، أغار بعض الشيء منهما لانني لم أكن أسجل هذا الكم من الأهداف، كنت أمرر تمريرات حاسمة لكنني لم أملك الحاسة (التهديفية) مثلهما".



وتأتي تصريحات زيدان عشية استضافة ريال غريمه أتلتيكو في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي أحرز النادي الملكي لقبها العام الماضي على حساب النادي الإسباني نفسه.



والتقى الناديان أيضاً في نهائي 2014 وربع نهائي 2015، حيث كان التفوق دائما لصالح ريال.



وقال عن المواجهة المرتقبة الثلاثاء "فريقان من العاصمة يتواجهان ونحن معتادون على ذلك. هذا عمليا ليس "دربي" لأنه مباراة نصف نهائية، إلا أن التنافس هو نفسه".



وفي رد على سؤال عن تفوق ريال في المواجهات السابقة، قال المدرب الفرنسي "بالنسبة إليهم كما بالنسبة إلينا، هذا نصف نهائي من مباراتين، الأمر يبدأ غداً وسيكون لدينا فائض من التحفيز لأن اللقاء هو نصف نهائي، الماضي هو ماض ولا يمكن أن يفيدنا".



أضاف "ما جرى (في السابق) قد جرى، كان الأمر إيجابيا بالنسبة إلينا لكن الآن كل شيء مختلف، هذه مباراة أخرى وهم أيضاً يريدون القيام بكل شيء من أجل التأهل" إلى النهائي.



ورفض زيدان اعتبار أن ريال مدريد هو المرشح للتأهل، معتبراً أنه "كما في كل دور اقصائي، الفرصة متساوية، ثمة مباراة غداً وسنقوم بأقصى ما في وسعنا للفوز بها، من دون التفكير في مباراة الإياب" التي تقام على ملعب أتلتيكو في العاشر من الشهر الحالي.

وقال زيدان أن أتلتيكو مدريد "فريق يضعنا كل مرة في صعوبات (...) قوته أنه لا يستسلم أبداً، مهما جرى يقاتل، يكافح" مشيراً إلى أن الغريم الإسباني "يدرك جيداً ما يملك من أسلحة ويستخدمها بشكل مثالي، لكن نحن أيضاً لدينا أسلحتنا وسنحاول أن نستفيد منها".



ورفض زيدان كشف من سيكون بديلاً للويلزي غاريث بايل المصاب، مؤكداً أنه يحضر "أمراً ما" ليفاجىء به أتلتيكو، علماً أن الفريقين خاضاً 14 مباراة في الأعوام الثلاثة الماضية في مختلف المسابقات.