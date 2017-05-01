الفيحاء يحتفل بالصعود لدوري المحترفين السعودي

الرياض - الرياضية | Monday, 01 May 2017 - 19:59 pm

حددت إدارة نادي الفيحاء الصاعد الجديد لدوري المحترفين السعودي موعداً للاحتفاء بأبطال الصعود، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته إدارة النادي اليوم مع جميع أعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من أعضاء شرف، وكانت إدارة النادي قد أجرت اتصالاتها المكثفة مع عدد كبير من أعضاء شرف والداعمين لحضور الاحتفال، والذي سيقام بمقر النادي بمدينة المجمعة.



يشار إلى أن فريق الفيحاء أول المتأهلين لدوري المحترفين السعودي، بعد فوزه على أحد 2-1 في الجولة الماضية.