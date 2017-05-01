أتلتيكو مدريد يجدد عقد مدافعه الفرنسي لوكاس هرنانديز حتى 2022

الألمانية - الرياضية | Monday, 01 May 2017 - 19:25 pm

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الإثنين عن تجديد عقد مدافعه الفرنسي لوكاس هرنانديز حتى 2022.



وشارك هرنانديز (21 عاماً) في 20 مباراة مع أتلتيكو هذا الموسم وأبدت عدة أندية اهتمامها باللاعب من بينها مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.



وذكر أتلتيكو عبر موقعه الرسمي "لوكاس هرنانديز جدد عقده مع الفريق لموسمين إضافيين".



وأضاف البيان "منذ بدايته في قطاعات الناشئين كانت مسيرته مذهلة، تألق في كل المراحل حتى صعد للفريق الأول في موسم 2016/2015".



وأوضح البيان "هذا الموسم واصل الظهير الأيسر الفرنسي مساهماته الرائعة مع الفريق إذ شارك في 20 مباراة حتى الآن، إنه أيضاً لاعب أساسي في منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاماً".