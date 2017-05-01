صفوف الهلال تكتمل قبل موقعة النصر

الرياض - الرياضية | Monday, 01 May 2017 - 20:02 pm

شهدت تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الإثنين مشاركة الثنائي عبدالله المعيوف وسلمان الفرج، بعد حصولهما على راحة يوم أمس الأحد بقرار من الأرجنتيني دياز المدير الفني للفريق الهلالي.



وعلى ذات الصعيد، واصل فريق الهلال تدريباته، وذلك تأهباً لديربي يوم الخميس المقبل أمام نظيره النصر، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين السعودي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، والتي ستشهد تتويج الفريق الأزرق ببطولة الدوري المحلي هذا الموسم، بعد حسمه في الجولة الـ 24 أمام الشباب بهدفين مقابل هدف.