مدرب الاتفاق: هدفنا تحقق أمام القادسية

الدمام - الرياضية | Monday, 01 May 2017 - 20:08 pm

هنأ الهولندي إلكو شاتوري مدرب فريق الاتفاق جمهور فريقه وإدارة النادي على ضمان البقاء في الدوري السعودي، موضحاً أن ذلك أمراً ايجابياً خاصة أنه تحقق قبل نهاية الدوري بجولة واحدة.



وقال مدرب الاتفاق اليوم الإثنين:" استمرار الاتقاق شي إيجابي للموسم القادم، معترفاً بأن تغير المدربين أثر على مستوى الفريق هذا الموسم كما أن عدم استقرار الفريق من لاعبين واعارات لم يساعد المدربين".



وأضاف: "كان صعب علي استلام فريق لم يفز ١٢ مباراه، ولهذا أعتمدت على خطة ٤-٣-٣، وكانت مناسبه له للفوز وافضل نهج له تكتيكي، كما أن الجانب التهديفي كان ضعيف في التسجيل وعلى الاتفاق الاهتمام بذلك في الموسم القادم".







جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين في مقر النادي للحديث عن المباراة المقبلة أمام الشباب يوم الإربعاء المقبل، ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة من دوري المحترفين السعودي.