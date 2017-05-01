اتفاقية تعاون مشتركة بين لجنة المشاركة الجماهيرية وجمعية أصدقاء اللاعبين
الرياض - الرياضية | Monday, 01 May 2017 - 20:31 pm
التقى مساء اليوم الاثنين نزيه النصر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة المشاركة الجماهيرية، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية فهد المطوع، وذلك في مقر الجمعية بالرياض.
وجرى خلال اللقاء الحديث عن عدد من المواضيع والبرامج وبحث سبل التعاون بين الطرفين لصالح لاعبي كرة القدم المعتزلين، كما اطلع فهد المطوع؛ رئيس لجنة المشاركة الجماهيرية نزيه النصر على برامج وأهداف ورؤية الجمعية وآلية تقديم الخدمات للفئات المستهدفة.