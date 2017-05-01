مدرب تونس: هدفنا الأول هو التأهل إلى مونديال 2018

الفرنسية - الرياضية | Monday, 01 May 2017 - 21:02 pm

حدد مدرب منتخب تونس نبيل معلول اليوم الإثنين الأهداف الرئيسية لمهمته الجديدة، وفي مقدمها التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 المقررة في روسيا.



وعين الاتحاد التونسي الخميس معلول مدرباً للمنتخب خلفاً للفرنسي البولندي هنري كاسبرجاك الذي أقيل في الثامن من ابريل، وسبق لمعلول (54 عاماً) أن درب المنتخب في 2013 لسبعة أشهر فقط، كما قاد عدداً من الفرق المحلية أبرزها الترجي الذي أحرز معه ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أفريقيا في 2011.



وأوضح معلول في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين لتقديمه إلى وسائل الاعلام أنه سيبني على ما قام به سلفه، قائلاً: "يجب أن نشكر كاسبرجاك لأننا رأينا الكثير من الأمور الإيجابية".



واضاف:نحاول أن نبني على الشيء الذي قام به هنري، مع بعض اللمسات التي نراها تقدم إيجابيات للمنتخب، وهدفنا الأول يبقى التأهل إلى كأس العالم القادمة، من دون أن يغفل أهمية التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون، ومؤكداً أن المنتخب يملك اللاعبين المؤهلين لخوض البطولتين".



وتخوض تونس نهاية اغسطس ومطلع سبتمبر، مباراتين مهمتين في مواجهة جمهورية الكونغو الديموقراطية في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.



وتتصدر الكونغو الديموقراطية ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن تونس ولكل منهما ست نقاط.



وتعود المشاركة الأخيرة لـ "نسور قرطاج" في كأس العالم إلى مونديال ألمانيا 2006، حين خرجت من الدور الأول بعد تعادل وخسارتين.



وستكون المباراة الأولى للمنتخب بإشراف معلول في يونيو المقبل ضد مصر في انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2019.



وكانت تونس أقصيت في يناير الماضي من الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية الـ 31 التي أقيمت في الغابون، بخسارتها أمام بوركينا فاسو 0-2.



وأقال الاتحاد التونسي الشهر الماضي كاسبرجاك الذي تولى مهامه منذ العام 2015، وذلك في ظل النتائج المتواضعة التي حققها المنتخب في الفترة الأخيرة.