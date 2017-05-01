الهلال يخطف "الشعار الذهبي" من الأهلي

الرياض - الرياضية | Monday, 01 May 2017 - 21:12 pm

سلمت شركة عبد اللطيف جميل الراعي الرسمي لدوري المحترفين السعودي، الشعار الذهبي لبطل دوري جميل للمحترفين، نادي الهلال الفائز باللقب لموسم 2016- 2017.



وسيلعب فريق نادي الهلال جميع مبارياته الموسم المقبل لدوري جميل بالشعار الذهبي، كما يحق لفريق الهلال ترويج الشعار الذهبي للجمهور في جميع نقاط البيع الرسمية الخاصة بالنادي، وكما جرت العادة سيكون أول ظهور لفريق الهلال بالشعار الذهبي المعتمد عند صعود الفريق على منصة التتويج في الحفل الختامي المقرر إقامته يوم الخميس 4 مايو 2017 في ملعب استاد الملك فهد الدولي مع نهاية الجولة 26.



وسلم رامي تركي مدير عام رعاية الدوري في شركة عبد اللطيف جميل لنادي الهلال الشعار الذهبي بعد الزيارة الرسمية لمقر نادي الهلال الاثنين، التفي بها بنائب رئيس الهلال عبد الرحمن النمر، وقدم تهنئة الراعي الرسي لدوري جميل للمحترفين بمناسبة التتويج باللقب.





تجدر الإشارة إلى أن شركة عبد اللطيف جميل قد اعتمدت الشعار للفريق البطل منذ الموسم الأول تحت رعاية الدوري السعودي للمحترفين، أسوة بالبطولات العالمية والتي وجدت استحسان الوسط الرياضي الذي تفاعل معها وأشاد بها.



يذكر أن النادي الأهلي كان بطل النسخة الماضية.