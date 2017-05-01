الأخضر الشاب يبدأ استعداده لمونديال كوريا من الرياض

الرياض - الرياضية | Monday, 01 May 2017 - 21:39 pm

افتتح منتخبنا الوطني لدرجة الشباب معسكره الإعدادي الأخير في الرياض قبيل مغادرته إلى كوريا الجنوبية لخوض منافسات كأس العالم تحت 20 عام الذي ينطلق يوم 20 مايو الجاري.



وبدأ مران الأخضر باجتماعٍ في منتصف الملعب قدم فيه سعد الشهري مدرب المنتخب، شكره للاعبين على التزامهم بموعد الحضور، موضحًا لهم أن المرحلة المقبلة تتطلب جهودًا مضاعفة من الجميع لوضع أولى الخطوات في المرحلة النهائية من التحضيرات نحو تقديم نتائج مميزة في المونديال.



وعلى الصعيد الميداني بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، عقبها أجرى اللاعبون تمارين لياقية، ثم تمارين بالكرة على مجموعتين، في حين أدى اللاعبين المشاركين مع أنديتهم في مباريات أمس الأحد تمارين استرجاعية، وسيواصل منتخبنا الشاب مرانه ليوم غدٍ الثلاثاء في السادسة والنصف مساءً بالملعب الرديف بالملز.



يذكر أن قرعة كأس العالم تحت 29 عامًا أوقعت الأخضر في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الإكوادور، الولايات المتحدة الأمريكية، والسنغال.