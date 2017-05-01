عبدالله بن مساعد يحتفل بصعود فريقه إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

حافظ أولمبي الهلال على بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد تغلبه على ضيفه الشباب بثلاثية نظيفة، في لقاء أقيم مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من البطولة، وذلك في اللقاء الذي جمعهم