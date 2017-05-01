عبدالله بن مساعد يحتفل بصعود فريقه إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
الرياض - الرياضية | Monday, 01 May 2017 - 22:59 pm
تواجد الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة سابقا، في العاصمة البريطانية لندن احتفالاً بفوز فريقه "شيفيلد يونايتد" بلقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي وصعوده للدرجة الأولى.
وتحصل شيفيلد يونايتد على المركز الأول في الترتيب العام برصيد 102 نقطة من أصل 46 لقاء خاضها مبتعداًعن أقرب منافسيه بـ 16 نقطة.
وكان الأمير عبدالله بن مساعد قد استحوذ على نسبة 50% من أسهم النادي مطلع العام 2013م.