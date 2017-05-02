الآسيوية تجبر إدارة الأخضر على وضع خطة بديلة

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Tuesday, 02 May 2017 - 00:00 am

وضعت إدارة المنتخب السعودي خطة بديلة لبرنامج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الذي يستعد لمواجهة أستراليا في الثامن من يونيو المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

واستعدت إدارة المنتخب لكافة الاحتمالات، منها خروج أي نادٍ من الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا (تأهل الهلال رسمياً إلى دور الـ 16) لعمل الترتيبات اللازمة في حجوزات الفنادق وغيرها للمرحلة الثانية من المعسكر الخارجي في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال الفترة من 20 ـ 27 من شهر مايو.

ويقتصر المعسكر على مشاركة اللاعبين الذين لا يرتبطون بمشاركة مع أنديتهم بعد نهاية دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا، إلى جانب معسكر مدينة الرياض الذي سينطلق الأربعاء بعد المقبل الموافق 10 مايو 2017.

ويأتي الأهلي أحد أهم الفرق التي لم تضمن تأهلها إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا حتى الآن، إذ تنتظره مواجهة مهمة أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني الإثنين المقبل على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة، ويكفيه التعادل لخطف بطاقة التأهل.

من جهته، تمنى زكي الصالح مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التوفيق لكافة الأندية السعودية التي تمثل الوطن خارجياً، مشيراً إلى أن جميع الاحتمالات في الحسبان، وأن الاتحاد السعودي لكرة القدم يحتفظ بكل خططه لحين وقت الحدث.

وأضاف زكي في حديثة لـ"الرياضية" قائلاً: "إعداد المنتخب السعودي "مدروس" وسيتضح خلال بداية المعسكر الإعدادي"، مطالباً بعدم استباق الأحداث، مبيناً أن استمرار الأندية السعودية في منافساتها الخارجية يصب في مصلحة كرة القدم السعودية.

واختتم الصالح حديثه وقال: "المسؤولون في الاتحاد السعودي لكرة القدم لديهم القدرة على مواجهة أي ظروف طارئة تعيق إعداد الأخضر السعودي لتحقيق الهدف الأهم وهو التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا".