هاتوا الأدلة والبراهين

الخرج ـ مازن العسرج | Tuesday, 02 May 2017 - 00:00 am

أكد يعقوب المطير المحامي والمستشار القانوني المختص في القانون الرياضي الدولي أن نادي الشباب له الحق في الاعتراض ضد القرار الصادر من قبل اتحاد القدم في قضية اللاعب محمد العويس وذلك أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي خلال 21 يوماً من تاريخ استلام حيثيات القرار عبر القنوات الرسمية من خلال تقديم طلب الاستئناف رسمياً إلى الأمين العام لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

وأوضح المطير لـ"الرياضية" قائلاً: "في حالة قبول طلب الاستئناف يلتزم النادي بتحرير مذكرة استئناف مختصرة بالوقائع والحجج القانونية التي أدت إلى طلب الاستئناف مصحوبة بكافة المستندات والأدلة وفقاً لنص المادة رقم 36 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، حتى تتم إحالته رسمياً من قبل الأمين العام للمركز إلى غرفة تحكيم منازعات كرة القدم المختصة بالنظر في مثل هذه المنازعات التي تتعلق بكرة القدم.

وأضاف المطير: "على نادي الشباب إحضار الأدلة والبراهين والمستندات التي تثبت صحة شكواه، حسب المبادئ القضائية"، مشيراً إلى أن الجهات القضائية لا تحضر لك الدليل، بل على المدعي أن يلتزم بإحضارها، فالجهات المختصة غير ملزمة بإحضار الأدلة، وإذا تعاونت في ذلك فلها الشكر.