الشعلة يشكو حارس العدالة لاتحاد القدم

الخرج ـ مازن العسرج | Tuesday, 02 May 2017 - 00:00 am

كشف فهد الطفيل رئيس نادي الشعلة أن إدارة ناديه تقدمت رسمياً بشكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد هاني العويض حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة على خلفية الاتهامات التي أطلقها على لاعبي فريقه والنجوم بالتلاعب بنتيجة مواجهة الفريقين الأخيرة في دوري الأولى.

وقال الطفيل لـ"الرياضية": "تواصلنا مع اتحاد القدم وأبلغناهم بشكوانا بشكل رسمي كون الاتهامات التي أطلقها هاني العويض أساءت لنا، لذا قررنا تقديم شكوى ضده". وأضاف: "نرفض وندين كل هذه الاتهامات التي ساءت نادينا، ونحن في نادي الشعلة ندخل كل مباراة لتحقيق الانتصار دون النظر إلى نتائج الغير، فنحن دخلنا مواجهة النجوم ولدينا أمل في المنافسة على الصعود والحصول على المرتبة الثالثة التي تتيح لنا المنافسة بالدخول في ملحق التأهل". وطالب الطفيل من اتحاد الكرة التحقيق مع الحارس لإثبات صحة اتهاماته أو معاقبته حتى لا يتكرر من البقية مثل ما حدث من الحارس العويض، مؤكداً أن نادي الشعلة لن يتنازل عن حقوقه تجاه من يفكر في الإساءة إلى ناديه بأي شكل من الأشكال.