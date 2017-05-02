تدشين معرض "أخدود الفن" في نجران

نجران ـ واس | Tuesday, 02 May 2017 - 00:00 am

دشنت سراء بنت سعيد الشهراني مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" بتعليم نجران، أمس معرض "أخدود الفن" الخاص بالتربية الفنية، بحضور سعدى العمري مديرة الإشراف التربوي وعدد من معلمات التربية الفنية، وذلك بالثانوية السابعة والمتوسطة الرابعة عشر بنجران.

وأشارت سمية السيود رئيسة قسم التربية الفنية، في كلمة لها خلال التدشين إلى أعمال الطالبات المتميزات ومشاركاتهن وإنجازاتهن في المسابقات المحلية التي أظهرت مدى إبداعهن في هذا المجال.