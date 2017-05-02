25 حكما مستجدا في دورة الشرقية

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Tuesday, 02 May 2017 - 00:00 am

انطلقت أمس الأول دورة الحكام المستجدين التي تنظمها لجنة الحكام الفرعية بالمنطقة الشرقية بمشاركة 25 حكما، وذلك بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وأكد لـ " الرياضية "عبدالعزيز الكثيري رئيس لجنة الحكام الفرعية بالمنطقة الشرقية أن الدورة ستستمر لمدة أسبوع تتخللها محاضرات في قانون كرة القدم ولقطات فيديو بعرض حالات تحكيمية وتدريب عملي على أرض الملعب.

أشار الكثيري أنه سيتم إجراء اختبارات للقانون في نهاية الدورة، ليتم رفع أسماء الحكام الذين اجتازوا الاختبارات واعتماد أسمائهم لإدارة المباريات في بداية الموسم المقبل.

وأوضح الكثيري أن أعمار المشاركين في الدورة أقل من 25 سنة أغلبهم من طلاب الجامعات، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة التناسق بين الوزن والطول وأن يكون لائقا طبيا.