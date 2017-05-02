المنتخبات تضع اللمسات الأخيرة لدورة التضامن

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 02 May 2017 - 02:16 am

دخلت المنتخبات السعودية الجولة الأخيرة من مراحل استعداداتها للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة التي تستضيفها أذربيجان بداية من الأسبوع المقبل.

وكانت استعدادات المنتخبات السعودية قد بدأت منذ وقت مبكر هذا العام للمشاركة في الدورة التي يتوقع أن تكون الأكبر من حيث عدد الدول المشاركة والألعاب المدرجة في برنامج المنافسات.

مواصلة الإنجازات



يعتبر المنتخب السعودي لألعاب القوى أكثر المنتخبات السعودية تحقيقاً للأرقام في هذه التظاهرة الإسلامية، ودائماً مايكون صاحب النصيب الأكبر من الإنجازات. وأقام أخضر القوى عدة معسكرات تحضيرية للاعبيه استعداداً للمشاركة في الدورة الإسلامية حيث أقام منتخب الرمي معسكره في المنطقة الشرقية بمشاركة 22 لاعبا من مختلف الأعمار بهدف إعداد اللاعبين المشاركين في الدورة ومن أبرزهم سلطان الحبشي في مسابقة "الكرة الحديدية" والمرشح لنيل ذهبية المسابقة وزميله سلطان الداوودي المرشح للمنافسة في مسابقة "القرص" والرامي علي عبدالغني "الرمح".



المسافات المتوسطة

أقيم معسكر للمسافات المتوسطة بالمنطقة الشرقية بمشاركة 25 لاعبا شارك أغلبهم في البطولة الخليجية لاختراق الضاحية وحققوا مراكز متقدمه، ومن أبرزهم العداؤون محمد شاوين وخالد إبراهيم في سباق 1500م وطارق العمري المرشح لذهبية 5000م والمنافسة في سباق 10.000م.



تحضيرات تركية

تحتضن مدينة اسطنبول التركية المرحلة الثانية لإعداد المنتخب السعودي لكرة السلة 3×3 .

وكان لاعبو الأخضر قد أنهوا المرحلة الأولى من إعدادهم بمعسكر داخلي في مدينة الرياض بقيادة اليوناني ستيليانوس جياتزو جلو مدرب المنتخب واشتمل على تدريبات صباحية مسائية، وركز فيها المدرب على رفع الجانب اللياقي وتطبيق بعض الخطط الفنية وسيخوض المنتخب السعودي خلال معسكره الخارجي ستة مواجهات ودية.

وتنطلق منافسات كرة السلة في الدورة الإسلامية في السادس عشر من مايو الجاري وأوقعت القرعة الأخضر في المجموعة الأولى التي تضم تركيا وتركمانستان وباكستان والمستضيف أذربيجان.