سعوديان في الأكاديمية الخليجية للسائقين

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 02 May 2017 - 00:00 am

رشح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية السائقين يوسف العمودي سائق فريق النادي الأهلي ويوسف الطيب للمشاركة في الدورة التدريبية في الأكاديمية الخليجية للسائقين الشباب، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة وذلك في حلبة البحرين الدولية لمدة يومين.

وتشتمل الدورة على تطبيقات نظرية وميدانية ومحاضرات متنوعة عن السلامة العامة ومهارات التواصل الاجتماعي والمواضيع الرياضية العلمية المهمة، ويتنافس الثنائي السعودي إلى جانب ممثلين اثنين عن كل دولة خليجية.

وسيغادر المتدربون إلى الإمارات لإكمال البرنامج التدريبي الخاص بالراليات.