إبراهيموفيتش يخضع لجراحة ناجحة في الركبة

الرياضية - رويترز | Tuesday, 02 May 2017 - 14:17 pm

قال مينو رايولا مدير أعمال زلاتان إبراهيموفيتش إن مهاجم مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم خضع لجراحة ناجحة في الركبة اليمنى لعلاج قطع في الرباط الصليبي.



وأصيب هداف يونايتد هذا الموسم خلال الفوز 2-1 على أندرلخت في إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي الشهر الماضي وسيغيب لفترة طويلة.



وخضع اللاعب البالغ عمره 35 عاما والذي ينتهي عقده مع يونايتد بنهاية الموسم للجراحة في الولايات المتحدة وبدأ برنامج إعادة التأهيل.



وقال رايولا في بيان "زلاتان إبراهيموفيتش خضع لجراحة ناجحة في الركبة. وسيتعافى بشكل كامل ولا يعاني من إصابة تنهي مسيرته في الملاعب".



وأضاف "بدأ زلاتان مرحلة إعادة التأهيل...".



وكان إبراهيموفيتش وعد محبيه عبر تطبيق انستجرام بأن يعود قويا بينما ارتدى لاعبو يونايتد قمصانا تحمل اسمه هو والمدافع ماركوس روخو قبل الفوز 2-صفر على بيرنلي في الدوري يوم 23 ابريل.



ويحل يونايتد ضيفا على سيلتا فيجو الاسباني يوم الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي.