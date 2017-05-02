مارفيك يستدعي القحطاني والنجار والجبرين لقائمة الأخصر استعداداً لاستراليا

الرياض - الرياضية | Tuesday, 02 May 2017 - 13:54 pm

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن القائمة المختارة من قبل المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك للمشاركة في الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهته القادمة أمام منتخب استراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م ، حيث سيفتتح السيد بيرت فان مارفيك برنامجه بمعسكر داخلي في مدينة الرياض في الفترة 10 - 17 من شهر مايو ، و ستقتصر على اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي مشاركة مع أنديتهم بعد نهاية دوري جميل السعودي للمحترفين .



وهذا و جاءت قائمة المنتخب السعودي المختارة على النحو التالي :



‏‎حراسة المرمى : وليد عبدالله، فواز القرني.



‏‎خط الدفاع : حسن معاذ، عمر هوساوي، أحمد عسيري، حسن كادش، عبدالرحمن العبيد، عبدالله مادو.



‏‎خط الوسط : يحيى الشهري، فهد المولد،عبدالعزيز الجبرين، جمال باجندوح، عبدالكريم القحطاني، عمار النجار .



‏‎خط الهجوم : محمد السهلاوي، نايف هزازي.





الجدير بالذكر بأن الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي ستنطلق بمعسكر خارجي في مدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة 20 - 27 من شهر مايو ، و ستقتصر كذلك على اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي مشاركة مع أنديتهم في دوري أبطال آسيا.



و في الفترة الثالثة و الأخيرة سيقيم الأخضر معسكر خارجي في مدينة أديلايد الاسترالية و سينطلق في الحادي و الثلاثين من شهر مايو بانتظام لاعبي الأندية المشاركة خارجياً و سيكون بمثابة الإعداد الأخير الذي يسبق مواجهة منتخب استراليا​.