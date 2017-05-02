بيرلو ينصح دي روسي بالانتقال من روما

روما - الألمانية | Tuesday, 02 May 2017 - 15:41 pm

يرى اللاعب الإيطالي أندريا بيرلو أن الوقت قد حان لكي يرحل مواطنه دانيل دي روسي عن نادي روما، مؤكدا أنه قادر على تحقيق النجاح في دوري أوروبي آخر.



ويلعب دي روسي33 عاما بين صفوف روما منذ عام 2000، ولكنه لم يحقق الفوز بلقب الدوري الإيطالي معه ولو لمرة واحدة.



وثارت العديد من الشائعات حول انتقال نجم وسط ميدان المنتخب الإيطالي للعديد من الأندية طوال فترة احترافه بين صفوف روما، ولكنه فضل البقاء مع نادي العاصمة الإيطالية مثل أيقونة الفريق فرانشيسكو توتي.



ومع اقتراب مسيرته الطويلة من خط النهاية، يرى بعض المحللين أن دي روسي بات قريبا من الانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف.



ومن جانبه، أكد دي روسي33 عاما أنه يرغب في الاستمرار في اللعب، كما اعترف بندمه على عدم مغادرة روما، وهو الخيار الذي يؤكد بيرلو أن على دي روسي التفكير فيه مجددا.



وأضاف بيرلو في تصريحات لشبكة "سبورت إيطاليا" التليفزيونية: "أعتقد أنه من المبكر الحضور إلى أمريكا، هو لا يزال قادر على اللعب بمستوى عال، أنصحه بالرحيل، إنه لا يزال يافعا وقادر على اللعب في أحد الدوريات بأوروبا".



ويلعب بيرلو37 عاما، الذي اعترف أن مسيرته شارفت على نهايتها، حاليا في صفوف نيويورك سيتي إف سي الأمريكي.