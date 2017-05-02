طاقم تحكيم أجنبي يضبط ديربي التتويج

الرياض - الرياضية | Tuesday, 02 May 2017 - 16:09 pm

كلفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، أسماء الحكام الذين سيقودون مباريات الجولة الـ26 من دوري المحترفين السعودي والتي ستنطلق مساء غد الأربعاء، وجاءت أسماء حكام الجولة 26 على النحو التالي:





سيقود لقاء الاتفاق أمام الشباب حكم ساحة سلطان الحربي، ويساعده عبدالرحيم الشمري وعلي بدوي وحكم رابع الحكم حسن الحبيب.



وسيتولى تركي الخضير قيادة مباراة القادسية والوحدة، ويساعده فهد العمري و خلف زيد وحكم رابع فهد العريني.



فيما يدير لقاء الفيصلي أمام الباطن الحكم الدولي فهد المرداسي، ويعاونه عبدالله الشلوي وأحمد فقيهي وسامي الجريس حكم رابع.



وأسندت لقاء الأهلي والتعاون للحكم الدولي محمد الهويش، ويساعده ماجد الناصر و محمد الشهري وسيكون حكماً رابعاً حسين أبو شاهين.



فيما كلفت للقاء الخليج والرائد الحكم الدولي محمد القرني، ويساعده عبدالعزيز الأسمري وهشام الرفاعي وحكم رابع

محمد البريدي.



وفي لقاء الفتح أمام الاتحاد سيقوده الحكم الدولي صالح الهذلول، ويعاونه محمد العبكري وياسر السلطان وحكماً رابعاً شكري الحنفوش



فيما سيقود لقاء الهلال أمام النصر طاقم تحكيم أجنبي، سيعلن عنه لاحقًا.