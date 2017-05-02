تركي الخليوي يصدر قانون كرة اليد الجديد

الرياض - الرياضية | Tuesday, 02 May 2017 - 18:06 pm

أصدر الاتحاد السعودي والاتحاد العربي لكرة اليد الطبعة الجديدة لقواعد اللعبة (القانون) نسخة يوليو 2016م، بعد التعديلات الجديدة للاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأوضح تركي الخليوي رئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد، توجههم نحو هذه الخطوة، وقال: "نحن في الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد، نسعى إلى تطوير أحد العناصر الهامة فى اللعبة، وهم الحكام الذي يظل على كاهلهم إنجاح عمل وجهد العناصر الأخرى، ومن هنا سعينا إلى إعداد هذه النسخة المترجمة والمبسطة لقواعد اللعبة طبقاً للتعديلات والإيضاحات التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة اليد ويبدأ فى تطبيقها اعتباراً من أول يوليو 2016م بإخراجين مختلفين والتي قمنا بإرسال 100 نسخة من الطبعة الجديدة إلى كل اتحاد عربي عضو".



ووجه الخليوي شكره وتقديره لعفت رشاد معد الكتاب والمحاضر الدولي رئيس لجنة المدربين بالاتحادين العربي والمصري لكرة اليد والمحاضر بلجنة التدريب والأساليب بالاتحاد الدولي، كما شكر الحكم الدولي السابق خالد الرشيد رئيس لجنة الحكام بالاتحادين العربي والسعودي لكرة اليد، على جهودهما التي بذلت لإصدار هذه النسخة.



وختم الخليوي حديثه:" نسعى لإصدار كتيب لدليل المراقب الفني لمساعدة المراقبين للقيام بمهامهم وسيصدر قريباً إن شاء الله".



يذكر أن إصدار القانون جاء في 148 صفحة، شمل القواعد الـ18 للعبة وإشارات اليد وإيضاحات لقواعد اللعبة الـ8 وتعليمات منطقة البدلاء والإشارات والتفسيرات والملاحق والمرشد للملعب والمرميين.