منافذ بيع تذاكر الديربي "زرقاء"

الرياض - الرياضية | Tuesday, 02 May 2017 - 18:44 pm

شهدت منافذ بيع تذاكر مباراة الهلال والنصر، والتي ستقام يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين السعودي، والتي سيتوج بها الفريق الأزرق ببطولة الدوري المحلي، إقبالاً كبيراً من الجماهير الزرقاء.



وبدأ بيع التذاكر مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي الأزرق وملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة الساعة العاشرة مساء، وسيستمر بيع التذاكر حتى يوم غدٍ الإربعاء، قبل انتقال التذاكر إلى ملعب اللقاء والذي سيكون على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.