طاقم تحكيم سعودي بقيادة المرداسي في "خليجي 23"

الرياض - الرياضية | Tuesday, 02 May 2017 - 19:08 pm

وقع اختيار اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 23" في قطر على طاقم التحكيم السعودي الدولي، مكون من حكم ساحة فهد المرداسي وعبدالله الشلوي ومحمد العبكري للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 23 بقطر.



وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة ذكر فيها:"اختيار طاقم تحكيم دولي مكون من فهد المرداسي وعبدالله الشلوي ومحمد العبكري للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم23 بقطر".



يشار أن البطولة الخليجة "خليجي 23" لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في ديسمبر 2017، يذكر بأن البطولة السابقة استضفتها المملكة العربية السعودية بالرياض وحقق منتخب قطر البطولة بعد تغلبه على السعودية.