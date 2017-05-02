فحوصات عاجلة تحدد مستقبل السومة مع الأهلي

جدة - الرياضية | Tuesday, 02 May 2017 - 20:22 pm

يغادر مساء اليوم الثلاثاء عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، برفقة رئيس الجهاز الطبي وليد وناس، وذلك لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للركبة، بعد الآلام التي شعر بها اللاعب أثناء مباراة الفريق الأخيرة أمام الرائد الأحد الماضي، وسوف يجري اللاعب الكشف على يد الطبيب البلجيكي بيتر دوخ بمستشفى سبيتار.

وتؤكد إدارة النادي الأهلي أن هذه الفحوصات في إطار الاطمئنان على الإصابة، بعد الفحوصات التي أجراها اللاعب بمتابعة جهاز النادي الطبي في اليومين الماضيين.

وأتى استعجال إدارة النادي الأهلي بإجراء الفحوصات على موضع إصابة السومة، لتحديد موعداً دقيقاً لعودته لتجهيز بديله في حال لم يتمكن من المشاركة في ماتبقى من منافسات كأس الملك ودوري أبطال آسيا.