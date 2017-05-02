فيصل بن تركي للاعبين: لا تفرطوا بالوصافة أمام الهلال

الرياض - الرياضية | Tuesday, 02 May 2017 - 21:10 pm

اجتمع الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول واللاعبين بعد نهاية مران الفريق النصراوي مساء اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات الفريق النصراوي لمواجهته المقبله أمام الهلال يوم الخميس القادم، والتي تقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الأخيرة من دوري المحترفين السعودي، وطالب الأمير فيصل بن تركي خلال الاجتماع بالمحافظة على المركز الثاني الذي يؤهل الفريق مباشرة للمشاركة الآسيوية الموسم المقبل.

يشار إلى أن فريق النصر يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 52 نقطة، متفوقاً على الأهلي والاتحاد في المواجهات المباشرة.