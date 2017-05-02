للمرة الثانية.. القاسم ينافس نفسه على رئاسة التعاون

بريدة - الرياضية | Tuesday, 02 May 2017 - 21:37 pm

أقفل نادي التعاون فترة الترشح لمجلس إدارة النادي لأربعة سنوات قادمة، دون أن يتقدم أحد باستثناء محمد القاسم رئيس النادي حالياً، الذي قدم ملف ترشحه ومجلس إدارته، وسيتم الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية واعتماد مجلس الإدارة في وقت لاحق من خلال الهيئة العامة للرياضية.

يشار إلى أن محمد القاسم نصب رئيساً لنادي التعاون في مايو 2013 بالتزكية، وذلك بعدما أغلق باب الترشح لرئاسة النادي ولم يتقدم أحد لمنافسة القاسم على هذا المنصب، في ذلك الوقت.