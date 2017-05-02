‏منتخب الشباب يواصل تدريباته في الرياض

الرياض - الرياضية | Tuesday, 02 May 2017 - 21:12 pm

أجرى لاعبو منتخبنا الوطني لدرجة الشباب صباح اليوم الثلاثاء، فحوصات طبية بمستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي، للوقوف على جاهزيتهم البدنية قبيل المغادرة إلى كوريا الجنوبية.



وعلى الصعيد الميداني، واصل الأخضر الشاب مساء اليوم الثلاثاء تمارينه خلال معسكره الإعدادي المقام بالعاصمة الرياض، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم تحت ٢٠ عامًا، التي تنطلق في كوريا الجنوبية في العشرين مايو الجاري.



وبدأت الحصة التدريبية التي أقيمت على الملعب الرديف بملعب الملز بتمارين الإحماء، عقبها أجرى اللاعبون تمارين لياقية، ثم قسم سعد الشهري مدرب المنتخب الفريق إلى مجموعتين، أجريت كل مجموعة تمارين بالكرة، ويستكمل الأخضر تمارينه يوم غدٍ الأربعاء عند 6:30 مساءً، على الملعب الرديف بملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.