قائد الهلال يعلن جاهزيته للنصر

الرياض - الرياضية | Tuesday, 02 May 2017 - 22:10 pm

شهدت تدريبات الفريق الأول بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء، مشاركة قائد الفريق ياسر القحطاني، وذلك بعد تشافيه من الإصابة التي غيبته عن الفريق في الفترة الماضية، حيث شارك القحطاني في استعدادات الفريق لمواجهة ضيفه النصر يوم الخميس المقبل، على ملعب الملك فهد بالرياض، ضمن ختام منافسات دوري المحترفين السعودي، .



من جانب آخر، يعقد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق، وأحد اللاعبين عند الساعة الـ٦:٣٠ من مساء يوم غدٍ الأربعاء، مؤتمرًا صحافيًا للحديث عن تحضيرات الفريق للقاء المرتقب.