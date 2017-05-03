20 مايو.. اتحاد الكرة يعدل النظام الأساسي

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 03 May 2017 - 00:00 am

يسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى موافقة الجمعية العمومية على مقترحاته الرامية إلى تعديل النظام الأساسي، واللوائح التنفيذية التي تحكم تطبيقه، والأوامر الدائمة للجمعية.

ويأمل الاتحاد أن يصوت أعضاء الجمعية الـ47 بالموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية "العادية" الأول للاتحاد السعودي لكرة القدم في 20 مايو الجاري بجدة.

وكان أعضاء الجمعية قد تلقوا أمس جدول أعمال الاجتماع ـ الذي حصلت "الرياضية" على نسخة منه.

ويضم جدول الأعمال 18 فقرة، بعضها لن يتم مناقشتها لعدم وجودها، مثل قبول أو تعليق أو إسقاط العضوية وانتخاب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء العاديين، والمصادقة على الأعضاء الآخرين.

وسيتم خلال الجمعية تعيين محاسب قانوني بناء على اقتراح مجلس الإدارة، والموافقة على تشكيل الهيئات القضائية ونواب رؤسائها وأعضائها، والمصادقة على هوية الاتحاد التي أطلقت الأحد الماضي.