احتفالات الهلال.. 20 دقيقة و120 رجلاً

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Wednesday, 03 May 2017 - 00:00 am

ستكون احتفالية تتويج الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال بطلاً للدوري السعودي للمحترفين غداً الخميس، مختصرة بخلاف المواسم الماضية، التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً يصيب الجماهير بالملل.

وسيكون إجمالي وقت الاحتفالية، التي يشارك في عروضها قرابة 120 شخصاً، 20 دقيقة على أرضية الملعب.

وأوضحت لـ"الرياضية" مصادر، أن أنوار ملعب الملك فهد الدولي، مسرح المواجهة، أمام النصر غداً في الجولة الأخيرة من الدوري، ستُطفأ بعد نهاية المباراة، لتبدأ احتفالية الهلال التي يشارك فيها الفنان حسين الجسمي بعمل يحمل عنوان "ذاك المدرج"، كما يحضر فيها الفنان راشد الفارس بعمل "رقم كم".

وسيعرض على شاشة الملعب فيلم يحكي بعضاً من مسيرة الهلال في الدوري، وأهداف بعض المباريات حتى توج بطلاً، إلى جانب مشاهد لأفراح اللاعبين والجهازين الفني والإداري.