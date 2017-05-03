الناقور: تناغم المنظومة ميز الأزرق

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Wednesday, 03 May 2017 - 00:00 am

أكد حسن الناقور عضو شرف نادي الهلال أن الإدارة الهلالية قدمت عملاً استثنائياً ومختلفاً هذا الموسم بعد تحقيق دوري المحترفين السعودي وبطولة الأمير فيصل بن فهد للفريق الأولمبي ودوري فئة الشباب لكرة القدم.

وشدد على أن هذا العام أفضل المواسم التي حقق فيها الهلال النجاح بالنسبة للفريق الأول خاصة بعد تغيير المدرب السابق وتولي الأرجنتيني رامون دياز زمام التدريب والذي قدم عملاً فنياً مختلفاً مع الفريق إلى أن حقق بطولة الدوري ووصل لنصف نهائي كأس ولي العهد ودور الـ 16 من البطولة الآسيوية.

وأكد أن الأمير نواف بن سعد رئيس النادي يعتبر صاحب الجهد الأكبر فيما حققه الفريق، إذ وفق في اختيار المدرب دياز والجهاز الفني الذي قدم عملاً متميزاً مع الفربق، موضحاً أن الدعم الذي يقدمه أعضاء الشرف ساهم أيضاً في تحقيق بطولة الدوري التي غاب عنها الفريق لفترة على غير عادته، مبيناً أن اللاعبين كان لهم الدور الأكبر في ترجمة هذه الجهود داخل الملعب.

واعتبر أن مباراتي الاتحاد والأهلي في جدة كانتا مفصيلتين للفريق في تحقيق بطولة الدوري.

وعن مواجهة الفريق أمام النصر بين أنها مباراة تتويج الهلال وكغيرها من المباريات التي تجمع الفريقين وجميع الهلاليين يريدون الفوز في هذه المباراة لتأكيد علو كعب الهلال.