القرار مزعج وغير مستحق

الرياض ـ حمد الصويلحي | Wednesday, 03 May 2017 - 00:00 am

أكد عبدالرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال أنهم لم يتواصلوا مع رابطة دوري المحترفين وإدارة نادي النصر بخصوص تقسيم مدرجات ملعب الملك فهد الدولي بالرياض الذي سيحتضن لقاء التتويج المقبل مساء بعد غد الخميس.

وقال: "أعتقد أن الموضوع ليس بهذه الحساسية التي يتحدث عنها البعض، ولم يكن هناك أي تفاهم مع الرابطة حول تقسيم المدرجات، وأعتقد أنه يتم ذلك عادة في المباريات التي تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً من الفريقين للتنظيم فقط، وجماهير الهلال ستجد لها مكاناً بإذن الله، ولدي ثقة بأن أي مشجع يحضر سيجد مكاناً ويحتفل باللقب بإذن الله لأن مدرجات الملعب تستوعب الجميع".

وأضاف: "سيكون ختاماً ومهرجان تتويج مميزاً جداً أدعو جميع الجماهير لحضوره للمشاركة في الاحتفال مع الفريق الأول والفريق الأولمبي ودرجة الشباب".

وعن دخول هيئة الترفيه كجهة راعية في التتويج قال: "الرياضة تعد جزءاً كبيراً من الترفيه ونحن مكملون لبعض، ومستقبلاً أيضاً إذا استطعنا إضافة أي شيء لهم لن نتردد بذلك، وأعتقد أنهم اختاروا التوقيت والمكان المناسبين حالياً".

وعن ردة فعل الإدارة حول القرار الصادر ضد النادي في قضية عوض خميس واتجاههم نحو التصعيد والاستئناف على القرار قال: "الإدارة ستدافع عن كل حقوق النادي سواء ما يتعلق بموضوع عوض خميس أو غيره ولن نترك حقنا في أي موضوع نرى أنه مجحف بحق النادي وجماهيره، وبالنسبة لعقوبة النادي في موضوع عوض خميس كان القرار مزعجاً وغير مستحق لأننا متأكدون من سلامة موقفنا وعدم تجاوزنا للنظام".