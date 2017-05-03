ياسر وخربين يشاركان في مناورة بطل الدوري

الرياض ـ حمد الصويلحي | Wednesday, 03 May 2017 - 00:00 am

تواجدت شركة صلة الرياضية عصر أمس في مقر نادي الهلال قبل انطلاق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم لوضع بعض الترتيبات المتعلقة بتتويج الفريق في لقاء النصر مساء غد الخميس، وتصوير عدد من اللاعبين ببعض اللقطات الخاصة التي ستعرض في حفل التتويج.

وأغلق الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق التدريب الرئيس للقاء النصر أمام الجماهير ووسائل الإعلام قبل اللقاء بيومين.. وعمد إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية الني ينوي تطبيقها في اللقاء عبر مناورة على نصف مساحة الملعب وسط مشاركة ياسر القحطاني في التدريبات الجماعية إذ تأكدت جاهزيته الفنية إلى جانب السوري عمر خربين وذلك للمشاركة في لقاء النصر الغد.

‏من جانب آخر، يعقد رامون دياز وأحد اللاعبين مؤتمراً صحفياً عند الساعة الـ٦:٣٠ من مساء اليوم الأربعاء للحديث عن لقاء التتويج أمام النصر.